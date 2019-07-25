Равшана Куркова в лаконичном образе, романтичная Наталья Бардо и другие звезды на полуфинале телепремии International Emmy Awards

Во второй раз в России проходит полуфинал престижной международной телепремии International Emmy Awards, которая присуждается лучшим проектам, созданным за пределами территории США. В прошлом году успешно провела мероприятие Москва, а в этот раз честь выпала нашей северной столице — Санкт-Петербургу.

На полуфинале оказалось немало звезд и впечатляющий состав жюри, в который вошли 20 профессионалов кино- и телеиндустрии из США, Великобритании, Германии, Хорватии, Израиля, Турции и, конечно, России. Среди них — сценарист и продюсер американских сериалов «Касл-Рок» (Castle Rock), «Оставленные» (Leftovers) и «Манхэттен» (Manhattan) Лайла Байок, продюсер сериала «Касл-Рок» и сценарист сериала «Мастера Секса» (Masters of Sex) Сэм Шоу, автор сериала «Жители Ист-Энда» (Eastenders) Пол Мэттью Томпсон, российский продюсер Антон Федотов, продюсер и режиссер Александр Дулерайн, комик Александр Незлобин, актрисы Равшана Куркова и Наталья Бардо, звезда сериала «Содержанки» Александр Кузнецов и другие.

«Питер и его атмосфера идеально подошли для определения финалистов самой престижной телевизионной премии в мире, которая отмечает не просто хорошие и яркие проекты, но и настоящие культурные явления, которые оставят след в мировой истории телевидения. К тому же проведение такого значительного международного события в России позволит ещё прочнее зафиксировать позицию нашей страны как равноправного игрока мировой телеиндустрии», —сказал Вячеслав Муругов, генеральный директор «СТС Медиа».

В течение 7 часов жюри внимательно просматривали конкурсные работы в категориях «Лучший мини-сериал», «Лучшая комедия», «Лучший телевизионный фильм», чтобы определить главных финалистов телепремии, однако результаты пока что остаются тайной: все секреты раскроются в ноябре на гала-ужине в Нью-Йорке.

Владислав Ряшин, генеральный директор Star Media также отметил важность мероприятия для развития отношений между профессионалами индустрии из разных стран. Он заявил, что в масштабных планах есть пункт о том, чтобы сделать данное голосование традицией.