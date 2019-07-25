passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Равшана Куркова в лаконичном образе, романтичная Наталья Бардо и другие звезды на полуфинале телепремии International Emmy Awards

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Наталья Бардо и Александр Незлобин

Фото: Пресс-служба
В состав жюри вошли 20 профессионалов кино- и телеиндустрии из США, Великобритании, Германии, Хорватии, Израиля, Турции и, конечно, России.

Во второй раз в России проходит полуфинал престижной международной телепремии International Emmy Awards, которая присуждается лучшим проектам, созданным за пределами территории США. В прошлом году успешно провела мероприятие Москва, а в этот раз честь выпала нашей северной столице — Санкт-Петербургу.

На полуфинале оказалось немало звезд и впечатляющий состав жюри, в который вошли 20 профессионалов кино- и телеиндустрии из США, Великобритании, Германии, Хорватии, Израиля, Турции и, конечно, России. Среди них — сценарист и продюсер американских сериалов «Касл-Рок» (Castle Rock), «Оставленные» (Leftovers) и «Манхэттен» (Manhattan) Лайла Байок, продюсер сериала «Касл-Рок» и сценарист сериала «Мастера Секса» (Masters of Sex) Сэм Шоу, автор сериала «Жители Ист-Энда» (Eastenders) Пол Мэттью Томпсон, российский продюсер Антон Федотов, продюсер и режиссер Александр Дулерайн, комик Александр Незлобин, актрисы Равшана Куркова и Наталья Бардо, звезда сериала «Содержанки» Александр Кузнецов и другие.

«Питер и его атмосфера идеально подошли для определения финалистов самой престижной телевизионной премии в мире, которая отмечает не просто хорошие и яркие проекты, но и настоящие культурные явления, которые оставят след в мировой истории телевидения. К тому же проведение такого значительного международного события в России позволит ещё прочнее зафиксировать позицию нашей страны как равноправного игрока мировой телеиндустрии», —сказал Вячеслав Муругов, генеральный директор «СТС Медиа».

В течение 7 часов жюри внимательно просматривали конкурсные работы в категориях «Лучший мини-сериал», «Лучшая комедия», «Лучший телевизионный фильм», чтобы определить главных финалистов телепремии, однако результаты пока что остаются тайной: все секреты раскроются в ноябре на гала-ужине в Нью-Йорке.

Владислав Ряшин, генеральный директор Star Media также отметил важность мероприятия для развития отношений между профессионалами индустрии из разных стран. Он заявил, что в масштабных планах есть пункт о том, чтобы сделать данное голосование традицией.

Текст: Пресс-служба

Фото: архив пресс-службы

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Теги