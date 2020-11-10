Элегантная Полина Максимова продолжает покорять публику в образе леди Ди

На этот раз Полина появилась в шикарной шляпке и золотых сережках, которые идеально дополняют выбранный актрисой образ.

«Если бы у вас спросили, как в журнале Esquire, правила жизни, что бы вы ответили. Есть какой-то девиз? Я бы сказала: «Ничего не бойся!»», — подписала фотографию Полина.

Подписчикам очень понравился образ — кто-то увидел в ней леди Ди, а кому-то пришли на ум французские модницы:

«Шикарная», «Шикарный образ!», «Мадам! Вы прекрасны», «Вы шикарная и мудрая женщина», «Прям королевская особа», «Настоящая леди По! Девиз: Все, что не случается, все к лучшему», «Ну очень вы красивая! А девиз... «Жить-не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и всем мое почтение»», «Ты великолепная красотка, все в тебе сочетается, ты просто бриллиант, Вселенная, благодарю за мои глаза, которые могут видеть настоящую женственную .... Полину».