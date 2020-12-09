Элегантная Олеринская, Волкова в шифоне и другие звезды на премьере «Неадекватных людей 2»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фильм зрителям представили исполнители главных ролей Ингрид Олеринская и Илья Любимов, а также режиссер Роман Каримов. А вот также исполнивший одну из ведущих ролей Евгений Цыганов на премьере не появился.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Илья Любимов позировал фотографам в гордом одиночестве, без супруги Екатерины Вилковой, появившись перед публикой в непринужденном образе. Ингрид Олеринская тем временем продемонстрировала элегантный стиль: строгий костюм с лаконичным черным пиджаком и длинной юбкой она дополнила ниткой жемчуга на шее и туфлями-лодочками.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В числе первых картину оценили Юлия Хлынина, Ирина Горбачева, Елена Малышева, Светлана Камынина и многие другие. Екатерина Волкова появилась в кинотеатре в шифоновом платье нежно-розового оттенка и строгом черном смокинге.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Дочь певицы Славы Александра Морозова, выступающая под псевдонимом Мамина дочь, сделала необычный макияж и нарядилась в короткую кожаную юбку и водолазку с цветными принтами.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ирина Безрукова и Алика Смехова своими нарядами явно хотели показать, что они уже готовы к рождественским и новогодним праздникам и выходным.
По сюжету, главная героиня Кристина живет с Виталием тихой семейной жизнью, но ее саркастический взгляд на мир не совпадает с идеалами Виталия. Пока она занимается домашними делами, он все больше времени уделяет работе, и Кристина начинает подозревать, что это как-то связано с появлением в офисе его молодой помощницы Сони.
Премьера картины намечена на 10 декабря. Купить билеты можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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