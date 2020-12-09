Элегантная Олеринская, Волкова в шифоне и другие звезды на премьере «Неадекватных людей 2»

По сюжету, главная героиня Кристина живет с Виталием тихой семейной жизнью, но ее саркастический взгляд на мир не совпадает с идеалами Виталия. Пока она занимается домашними делами, он все больше времени уделяет работе, и Кристина начинает подозревать, что это как-то связано с появлением в офисе его молодой помощницы Сони.

Премьера картины намечена на 10 декабря. Купить билеты можно здесь.