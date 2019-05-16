Элегантная Матильда Шнурова, Глюк'oZa с экстремальным декольте и другие звезды на открытии выставки Данила Головкина FACES

Данил Головкин – один из самых востребованных российских глянцевых фотографов. В его объективе за десять лет работы побывали все главные медийные персоны. Данил показывает героев своих историй с новых, неожиданных сторон, превращая фотографии в произведения искусства, достойные музейного пространства. «Я невероятно рад, что выставка, к которой я шел столько лет, открылась. Вечер открытия был, конечно, волнительным, и я очень благодарен всем, кто пришел меня поддержать. Даже немного не ожидал, что гостей будет так много. Надеюсь, всем было весело. Конечно же, не устану благодарить за такую возможность Центр фотографии имени братьев Люмьер и Фонд Still Art Foundation и лично Елену Карисалову», – комментирует фотограф.

Выставка FACES будет работать с 16 мая по 2 июня в Центре Фотографии имени братьев Люмьер. Все посетители Центра смогут также прослушать выставочный аудиогид, записанный для них самим автором.