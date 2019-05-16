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Элегантная Матильда Шнурова, Глюк'oZa с экстремальным декольте и другие звезды на открытии выставки Данила Головкина FACES

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Матильда Шнурова

Фото: Пресс-служба
В Центре Фотографии имени братьев Люмьер при поддержке Культурного ФондаStill Art Foundation состоялось открытие первой персональной выставки Данила Головкина FACES и презентация монографии фотографа.

Открыли вечер основательница Still Art Foundation Елена Карисалова, основатель и главный куратор Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская и главный герой этого дня, обычно остающийся за кадром, – Данил Головкин. Гостями вернисажа стали герои съемок, чьи фотографии можно увидеть на выставке – Наталья Чистякова-Ионова, Матильда Шнурова и Кирилл Иванов, а также другие известные актеры, музыканты, представители сферы искусства, моды и бизнес-элиты, среди которых Ольга Слуцкер, Алена Ахмадуллина, Снежана Георгиева, Ольга Зуева, Алиса и Юлия Рубан, Маша Федорова, Ксения Соловьева, Полина Оганичева, Таисия Вилкова, Полина Аскери, Ксения Князева, Ясмина Муратович, Мари Коберидзе, Наталья Туровникова, Ирина Вольская и многие другие.

Данил Головкин и Наталья Чистякова-Ионова

Фото: Пресс-служба

Эта выставка – часть программы фонда Still Art Foundation по развитию и поддержке fashion-фотографии в России. «Поддержка российской fashion-фотографии важна и лично для меня, и для моего Фонда, это то направление, которое я хотела бы развивать в дальнейшем. Я искренне надеюсь, что эта выставка и выпуск первой монографии станет для Данила новым важным этапом на его творческом пути, а также раскроет его талант более широкой аудитории и даст важный импульс для популяризации fashion-фотографии в целом», – говорит Елена Карисалова, коллекционер, меценат и основательница Культурного Фонда.

Фото: Пресс-служба

Данил Головкин – один из самых востребованных российских глянцевых фотографов. В его объективе за десять лет работы побывали все главные медийные персоны. Данил показывает героев своих историй с новых, неожиданных сторон, превращая фотографии в произведения искусства, достойные музейного пространства. «Я невероятно рад, что выставка, к которой я шел столько лет, открылась. Вечер открытия был, конечно, волнительным, и я очень благодарен всем, кто пришел меня поддержать. Даже немного не ожидал, что гостей будет так много. Надеюсь, всем было весело. Конечно же, не устану благодарить за такую возможность Центр фотографии имени братьев Люмьер и Фонд Still Art Foundation и лично Елену Карисалову», – комментирует фотограф.

Выставка FACES будет работать с 16 мая по 2 июня в Центре Фотографии имени братьев Люмьер. Все посетители Центра смогут также прослушать выставочный аудиогид, записанный для них самим автором.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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