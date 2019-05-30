Элегантная Любовь Толкалина, Дарья Мороз в дерзком мини и другие на коктейле Salvatore Ferragamo

Мероприятие посетили Дарья Мороз, Анна Тихомирова, Дарья Повереннова, Татьяна Геворкян, Екатерина Стриженова, Любовь Толкалина, Александр Цыпкин и многие другие. Гостей вечера приветствовала директор московского бутика, она рассказала о новой коллекции, о ее идеях и уникальных решениях. Вечер был посвящен презентации новой коллекции и последним тенденциям бренда, которые складываются из глубокой художественной традиции марки и смелых идей будущего. Креативный директор Дома Пол Эндрю создал коллекцию, объединившую традиции бренда с тенденциями современной моды и высочайшими технологиями. Принципы высокого ремесла соединены с теорией цвета, модным силуэтом и вариативностью тканей.
Фото: Пресс-служба
В преддверии предстоящих кинопремьер фестиваля «Кинотавр» не осталась без внимания музейная коллекция бренда — линия Ferragamo’s Creations. Изначально она была задумана как коллекция раритетов, в которой собраны реплики обуви, созданные когда-то Сальваторе для голливудских звезд: копии легендарных балеток Одри Хепберн и лодочки, которые носила Мерлин Монро в фильме «В джазе только девушки». Сегодня эта уникальная коллекция представлена во флагманских бутиках Salvatore Ferragamo в Милане, Риме, Париже и других мировых столицах. В этот почетный список входят бутики Москвы и Санкт-Петербурга.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-слуюба
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