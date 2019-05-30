Элегантная Любовь Толкалина, Дарья Мороз в дерзком мини и другие на коктейле Salvatore Ferragamo

В преддверии предстоящих кинопремьер фестиваля «Кинотавр» не осталась без внимания музейная коллекция бренда — линия Ferragamo’s Creations. Изначально она была задумана как коллекция раритетов, в которой собраны реплики обуви, созданные когда-то Сальваторе для голливудских звезд: копии легендарных балеток Одри Хепберн и лодочки, которые носила Мерлин Монро в фильме «В джазе только девушки». Сегодня эта уникальная коллекция представлена во флагманских бутиках Salvatore Ferragamo в Милане, Риме, Париже и других мировых столицах. В этот почетный список входят бутики Москвы и Санкт-Петербурга.