Элегантная Хазанова, Аксенова в странном наряде и другие звезды на премьере фильма «Верность»
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Фото: Пресс-служба
Картину зрителям представили сама режиссер Нигина Сайфуллаева, а также исполнители главных ролей Евгения Громова, Марина Васильева, Анна Котова-Дерябина и Павел Ворожцов. Первыми новую драму оценили Алиса Хазанова, Любовь Аксенова, Владимир Яглыч, Яна Троянова и многие другие знаменитости и любители кино.
По сюжету, главная героиня Лена — талантливая акушер-гинеколог, ее муж Сережа — артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса — нет. Лена подозревает, что Сережа завел роман на стороне, но она мучается молча и не выдает свою ревность. Вместо того чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. Она, конечно, не думала, что ее параллельная жизнь окажется не менее подлинной, чем основная. И не менее реальной. И настолько опасной.
Фото: Пресс-служба
Фото: пресс-служба
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