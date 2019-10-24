Элегантная Хазанова, Аксенова в странном наряде и другие звезды на премьере фильма «Верность»

По сюжету, главная героиня Лена — талантливая акушер-гинеколог, ее муж Сережа — артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса — нет. Лена подозревает, что Сережа завел роман на стороне, но она мучается молча и не выдает свою ревность. Вместо того чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. Она, конечно, не думала, что ее параллельная жизнь окажется не менее подлинной, чем основная. И не менее реальной. И настолько опасной.