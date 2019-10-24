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Элегантная Хазанова, Аксенова в странном наряде и другие звезды на премьере фильма «Верность»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алиса Хазанова

Фото: Пресс-служба

В киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Верность» режиссера Нигины Сайфуллаевой, получивший специальный диплом жюри фестиваля «Кинотавр-2019».

Картину зрителям представили сама режиссер Нигина Сайфуллаева, а также исполнители главных ролей Евгения Громова, Марина Васильева, Анна Котова-Дерябина и Павел Ворожцов. Первыми новую драму оценили Алиса Хазанова, Любовь Аксенова, Владимир Яглыч, Яна Троянова и многие другие знаменитости и любители кино.

По сюжету, главная героиня Лена — талантливая акушер-гинеколог, ее муж Сережа — артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса — нет. Лена подозревает, что Сережа завел роман на стороне, но она мучается молча и не выдает свою ревность. Вместо того чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. Она, конечно, не думала, что ее параллельная жизнь окажется не менее подлинной, чем основная. И не менее реальной. И настолько опасной.

Команда фильма

Фото: Пресс-служба

Фильм «Верность» выходит в прокат с 31 октября. Купить билеты можно здесь.

Фото: пресс-служба

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