Элегантная Безрукова, Эрнст в total black и другие звезды на открытии выставки в Москве

Зрители могут насладиться творчеством художников первой трети XX века — от Константина Коровина и Александра Бенуа до Казимира Малевича и Нико Пиросмани. Всего представлено более 70 работ русского и советского модернизма.

Увидеть красоту первыми пришли многие звезды. Одними из первых появились Константин Эрнст, Павел Деревянко, Татьяна Михалкова, Ингрид Олеринская, Саша Ревенко, Гладстон Махиб, Евгений Дубовой. На открытие пришли Лиза Мамиашвили, Валерия Сергеева, Ксения Тараканова, Юлия Чернова, Екатерина Ланцман, Анастасия Винокур, Марина Изилова, Евгений Стычкин, Ирина Безрукова, Аврора, Дарья Субботина и другие.