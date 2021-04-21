Элегантная Безрукова, Эрнст в total black и другие звезды на открытии выставки в Москве
Фото: Пресс-служба
Зрители могут насладиться творчеством художников первой трети XX века — от Константина Коровина и Александра Бенуа до Казимира Малевича и Нико Пиросмани. Всего представлено более 70 работ русского и советского модернизма.
Увидеть красоту первыми пришли многие звезды. Одними из первых появились Константин Эрнст, Павел Деревянко, Татьяна Михалкова, Ингрид Олеринская, Саша Ревенко, Гладстон Махиб, Евгений Дубовой. На открытие пришли Лиза Мамиашвили, Валерия Сергеева, Ксения Тараканова, Юлия Чернова, Екатерина Ланцман, Анастасия Винокур, Марина Изилова, Евгений Стычкин, Ирина Безрукова, Аврора, Дарья Субботина и другие.
Фото: Пресс-служба
Актриса театра и кино Ирина Безрукова пришла в музей в элегантном бежевом костюме поверх белой блузки. Образ она дополнила модными кроссовками и стильной белой сумочкой. Артистка улыбалась фотографам и с удовольствием позировала им.
Фото: Пресс-служба
Ее коллега Павел Деревянко выбрал для мероприятия зауженные темно-серые джинсы, синюю футболку, поверх которой надел кардиган телесного оттенка. Свой «хулиганский» образ звезда дополнил кепкой и грубыми черными ботинками.
Фото: Пресс-служба
Телеведущая Дарья Субботина предпочла зеленое платье с крупными пуговицами и высокие черные сапоги. Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст выбрал стильный костюм total black.
Выставка будет работать до 29 августа. Музей продемонстрирует картины 14 коллекционеров из Москвы и Петербурга, многие из работ до сих пор редко выставлялись перед широкой публикой.
Фото: пресс-служба
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!