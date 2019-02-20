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«Еле успела выпить таблетки»: новый скандал вокруг имени Децла довел его молодую вдову до приступа

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я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Толмацкая могла умереть от сердечного приступа.

В начале этого месяца после очередного выступления скончался Децл, в миру — Кирилл Толмацкий. Причиной смерти артиста стал сердечный приступ. Теперь от сердечного приступа чуть не погибла его вдова, модель Юлия Толмацкая.

«У моей мамы от горя и стыда очень сильно усилилось давление и она чуть не умерла от сердечного приступа еле успела выпить таблетки от сердца спасибо что рядом были друзья», — написал в своем блоге 13-летний сын Децла Тони.

Причиной подобного состояния молодой женщины стала идея одного из знакомых журналистов снять фильм о музыканте. Тот факт, что мужчина собирает деньги на свой проект, возмутил семью погибшего.

«Проблема в том что мы еле еле перебиваемся без денег а тут какой-то левый мужик на честном имени моего отца решил заработать 3 с половиной лимона, ну простите что назвал его тварью я был в глубоком ужасе и бешенстве», — написал Тони.

«Отцу не нравился Роман как личность а с теми кто ему не нравится он НЕ РАБОТАЛ. Роман решил заработать на человеке после его смерти хотя мой папа всегда был против этого и 99% а то и 100% денег отдавал на благотворительность, тем более что откуда Роман возьмет материал если ни я ни мать и бабушка не дадут ему интервью, НЕУЖЕЛИ сделает нарезку из старых интервью и т.д. Простите но это я и сам могу сделать не смотря на свои 13 лет, если вы судите по возрасту о людях мне вас жаль. Плюс Александр Яковлевич не может толком ни чего ему рассказать т.к. Не участвовал в жизни сына (моего отца) 15 лет», — пояснил он.

«Если он хочет снять фильм снимай на свои деньги ..... Я чуть не остался сиротой, это СЕРЬЕЗНО! НАПОМНЮ МОЙ ОТЕЦ НЕ ПОПРОШАЙНИЧАЛ ДЕНЬГИ НА СВОИ ПРОЕКТЫ!!!», — подчеркнул Тони.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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