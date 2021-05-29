Элджей раскрыл «всю правду о задержании»: «Ловко прыгаю в заголовки»

Сотрудники ДПС попросили рэпера пройти медицинское освидетельствование на наличие в организме певца запрещенных веществ, но он отказался. По сообщениям «Комсомольской правды» Узенюк хотел дать взятку полицейским. Сумма варьировалась от 300 до 700 тысяч рублей.

В новом музыкальном творении артист рассказывает свою версию скандальной истории. В песне под названием «Первая полоса» рэпер описывает ситуацию так: позднее в больнице он все же прошел тест и оказался абсолютно трезвым, не давал взяток, а журналисты лишь сделали ему хорошую рекламу, сделав его «героем заголовков». Вполне возможно, что вся история была хорошей пиар кампанией нового трека успешного артиста.