Элджей раскрыл «всю правду о задержании»: «Ловко прыгаю в заголовки»
26-летний исполнитель Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, выпустил новое музыкальное видео. Отсылкой к видеоклипу стала недавняя новость о задержании артиста, которая облетела всю страну.
Напомним, что 26 мая автомобиль музыканта остановила полиция. Алексей вместе со своей супругой Анастасией Ивлеевой возвращались из ночного клуба в свой загородный дом. Машину Узенюк остановил не сразу, певец не с первого раза отреагировал на требования сотрудников правоохранительных органов.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @sayonaraboy/Instagram
Сотрудники ДПС попросили рэпера пройти медицинское освидетельствование на наличие в организме певца запрещенных веществ, но он отказался. По сообщениям «Комсомольской правды» Узенюк хотел дать взятку полицейским. Сумма варьировалась от 300 до 700 тысяч рублей.
В новом музыкальном творении артист рассказывает свою версию скандальной истории. В песне под названием «Первая полоса» рэпер описывает ситуацию так: позднее в больнице он все же прошел тест и оказался абсолютно трезвым, не давал взяток, а журналисты лишь сделали ему хорошую рекламу, сделав его «героем заголовков». Вполне возможно, что вся история была хорошей пиар кампанией нового трека успешного артиста.
Фото и видео: @sayonaraboy/Instagram, youtube.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram