Элджей пытался откупиться от полицейских за 700 тысяч рублей

Элджею грозит лишение прав за вождение в нетрезвом виде. По примеру своей супруги Насти Ивлеевой, рэпер тоже не особенно следит за соблюдением правил дорожного движения.

Сегодня ночью музыканта остановили в Москве сотрудники ГИБДД – его поведение за рулем яркой BMW i8 показалась им подозрительной. Об этом сообщают телеграм-каналы LShot и Вaza.

Его позвали на медосвидетельствование – однако он отказался.

Элджей попытался замять дело и предложил сотрудникам правоохранительных органов взятку – 700 тысяч рублей, однако те отказались и все равно составили протокол от отказе от медосвидетельствования.

Ранее его жена Анастасия Ивлеева оказалась в центре нескольких скандалов из-за неправильно припаркованной Lamborghini.