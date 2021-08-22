Элджей прокомментировал развод с Настей Ивлеевой

Исполнитель вспоминает, что сделать предложение Насте после двух лет отношений ему подсказал друг: «Он сказал: «Смотри, все сходится: ты ее любишь, у нее день рождения, ты на родине, семья рядом, друзья, какой момент может быть лучше?» Я подумал — вправду все сходится!»

Певец отмечает, что до пандемии их отношения были более яркими. «До карантина наша жизнь была сплошным путешествием. Во время концертного тура я мог сорваться сразу после выступления туда, где шли съемки «Орла и решки», — лишь бы поваляться несколько часов вместе в кровати и улететь на следующий концерт».

Сам рэпер никогда не комментировал отношения в семье. Только интриговал слушателей новыми треками с лиричной отсылкой к отношениям между супругами. Например, песня «360», который, как уверены поклонники, посвящен Насте. Она же позировала для обложки сингла.

«Мы любили сбежать в Амстер, одеться в первом же секонде и погулять там, где всем на нас плевать. Улететь в Токио порубиться в автоматы на Акихабаре или просто просидеть всю поездку в отеле. На Сицилии убиваться местной кухней и гонять на кабрике до Палермо», — рассказывает рэпер о начале отношений с Ивлеевой.

Напомним, что роман пары начался в 2017 году и развивался стремительно. Отношения звезд казались идеальными, поэтому поклонники не удивились объявлению о свадьбе. В 2019 году Настя и Алексей тайно поженились.