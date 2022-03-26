«Экстренно госпитализировали»: Владимир Кузьмин отменил концерты по состоянию здоровья

Один из основателей и лидер группы «Динамик» Владимир Кузьмин планировал старт гастролей, однако из-за экстренной госпитализации ему пришлось отменить свой вылет. Об этой новости стало известно в его личном Telegram-канале. Российский певец извинился перед поклонниками и с сожалением сообщил, что концерты переносятся на неопределенный срок. «По состоянию здоровья не вылетел сегодня на гастроли. Простите. Ночь провел в больнице. Сейчас уже дома. По поводу дальнейших концертов сообщим позже. Берегите себя», — сказал исполнитель. Причину госпитализации российский певец решил оставить при себе. Встревоженные поклонники пожелали мужчине скорейшего выздоровления и с пониманием отнеслись к переносу концертов.