Экстравагантное платье и золотой чокер: Альбина Джанабаева представила совместный клип с Митей Фоминым

Несколько месяцев назад певица Альбина Джанабаева записала дуэт с Митей Фоминым, а на днях артисты представили видео на эту песню.

В новом клипе артистка предстала в интересном образе — красное длинное платье из сетки с юбкой, украшенной перьями. Строгая прическа и темный цвет помады отлично дополнили роковой образ Джанабаевой. Яркими акцентами стали золотистые лодочки и широкий чокер в тон обуви.