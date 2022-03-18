Эксперты объяснили, как поменяется музыкальная индустрия в России в ближайшее время

Генеральный директор коммуникационного агентства All Star Media Дмитрий Павлов и исполнительный директор коммуникационного агентства All Star Media Виктор Устенко объяснили изданию «Комсомольская правда», что потеряют звезды российской эстрады в ближайшее время.

Многие артисты получают приличный доход с гастролей и выступлений на корпоративах. Помимо этого, заработок музыкальных исполнителей зависит от популярности на стриминговых площадках и количества прослушиваний. «По нашим исследованиям, в 2022 году российский рынок будет поделен между пятью платформами. Лидирующую позицию займет «ВКонтакте» — 40%, где буквально за последние выходные зарегистрировались более 100 000 новых бизнес-аккаунтов. На второе место встанет «Яндекс. Музыка» — 22%, далее проекты «МТС Медиа» (16%), «СберЗвук» (14%) и «Одноклассники» (8%). Не исключаем появление новых, еще более технологичных», — высказали свое мнение эксперты.

Виктор Устенко объяснил, что должно пройти время, чтобы аудитория перешла на новую стриминговую площадку. До тех пор заработок артистов будет страдать. «Чуть позже все выровняется. Но ближайшие 2–3 месяца будет упадок. В перспективе, конечно, российский рынок будет в выигрыше», — заявил он.

У некоторых артистов, среди которых Сергей Лазарев и Лолита, были заключены контракты с иностранными лейблами. Так как их работа в России на данный момент приостановлена, они не могут выпустить новые песни, поэтому активно ищут альтернативные обходные решения. «Выступления же артистов зависят от нюансов контрактов, но, как правило, они имеют право давать концерты», — добавил эксперт.

Виктор Устенко подчеркнул, что сейчас настало максимально благоприятное время для продвижения начинающих артистов. У них есть все шансы попасть в топ, пока конкуренция на новой площадке не слишком высокая.