Эксперты на примере звезд показали, к чему приводит злоупотребление ботоксом
Как сообщила косметолог британской клиники The Lovely Clinic Сара Тонкс, 61-летний продюсер и телеведущий Саймон Коуэлл долгое время пользовался услугами специалистов эстетической медицины и получил совершенно противоположный желаемому эффект. «Была сделана попытка смягчить морщины и линии вокруг его глаз. Эти две вещи вместе придают лицу действительно печальный вид», — передает слова эксперта онлайн-издание Daily mail. После большого количества уколов брови Коуэлла начали опускаться, и он стал обладателем так называемого вечно «грустного лица».
Ведущий косметолог Найла Раджа, считает, что Саймону необходимо хотя бы на время прекратить процедуры по омоложению. Тогда можно попытаться подтянуть свою кожу другими методами, перейти к неинвазивным методам лечения. Сам телеведущий тоже уже осознал свою ошибку и заявил в одном из интервью, что использование ботокса позволило продлить его телевизионную карьеру на 10 лет, но он сожалеет, что переборщил с этой процедурой. Также Коуэлл потратил около 50 000 фунтов стерлингов на свою красивую улыбку, он поставил себе безупречно белые виниры.
И другая знаменитость, 62-летняя певица Мадонна, тоже пыталась справиться с естественным старением при помощи различных косметологических процедур. Однако возраст звезды выдают морщины вокруг глаз, которые образовались из-за того, что она слишком злоупотребляла инъекциями филлеров и ботокса. «В погоне за молодостью Мадонна сильно переборщила с наполнителями в области щек и подбородка. Однако морщины вокруг глаз выдают ее реальный возраст», — сказала Найла Раджа. Кстати, сама певица не подтверждает, что делала пластику, но специалисты все же считают, что она лукавит, так как нехирургические методы не сделают кожу настолько подтянутой.
Фото: GettyImages
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