Эксперты на примере звезд показали, к чему приводит злоупотребление ботоксом

Ведущий косметолог Найла Раджа, считает, что Саймону необходимо хотя бы на время прекратить процедуры по омоложению. Тогда можно попытаться подтянуть свою кожу другими методами, перейти к неинвазивным методам лечения. Сам телеведущий тоже уже осознал свою ошибку и заявил в одном из интервью, что использование ботокса позволило продлить его телевизионную карьеру на 10 лет, но он сожалеет, что переборщил с этой процедурой. Также Коуэлл потратил около 50 000 фунтов стерлингов на свою красивую улыбку, он поставил себе безупречно белые виниры.

И другая знаменитость, 62-летняя певица Мадонна, тоже пыталась справиться с естественным старением при помощи различных косметологических процедур. Однако возраст звезды выдают морщины вокруг глаз, которые образовались из-за того, что она слишком злоупотребляла инъекциями филлеров и ботокса. «В погоне за молодостью Мадонна сильно переборщила с наполнителями в области щек и подбородка. Однако морщины вокруг глаз выдают ее реальный возраст», — сказала Найла Раджа. Кстати, сама певица не подтверждает, что делала пластику, но специалисты все же считают, что она лукавит, так как нехирургические методы не сделают кожу настолько подтянутой.