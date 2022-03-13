Эксперт рассказал, какие пластические операции делала Лайма Вайкуле
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Фото: Starface
Последнее время певица выглядит еще моложе. Кожа на ее лице стала более гладкой, а глаза стали напоминать «лисьи».
Хирург уверен, что артистка совсем недавно сделала очередную операцию, благодаря которой стала выглядеть менее похожей на себя.
«Это называется полный фейслифтинг: сделана полностью липосакция зоны подбородка, была выполнена круговая подтяжка. Был выполнен чек-лифт — поднятие скуловой зоны, была выполнена блефаропластика, я думаю, что и верхняя, и нижняя, височный лифтинг. У нее изменились глазки, стали чуть-чуть лисьи», — говорит Олег Баниж в интервью программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Эксперт также уверен, что исполнительница хита «Еще не вечер» проводит процедуры с внешностью исключительно в США. Вероятнее всего, для того чтобы избежать излишнего внимания прессы, но и медицинский персонал там более квалифицированный. Примерная стоимость такого хирургического вмешательства равна цене небольшой квартиры в центре Москвы.
Фото: Instagram, Global Look Press, Starface