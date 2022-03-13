Эксперт рассказал, какие пластические операции делала Лайма Вайкуле

Последнее время певица выглядит еще моложе. Кожа на ее лице стала более гладкой, а глаза стали напоминать «лисьи».

Хирург уверен, что артистка совсем недавно сделала очередную операцию, благодаря которой стала выглядеть менее похожей на себя.

«Это называется полный фейслифтинг: сделана полностью липосакция зоны подбородка, была выполнена круговая подтяжка. Был выполнен чек-лифт — поднятие скуловой зоны, была выполнена блефаропластика, я думаю, что и верхняя, и нижняя, височный лифтинг. У нее изменились глазки, стали чуть-чуть лисьи», — говорит Олег Баниж в интервью программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.