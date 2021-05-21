Экс-жених Дженнифер Лопес выпустил линию декоративной косметики для мужчин

Звезда бейсбола и бывший возлюбленный певицы Дженнифер Лопес решил стать косметическим экспертом в области ухода за лицом. 45-летний Алекс Родригес представил публике несколько вариантов консилеров для мужчин, созданных в сотрудничестве с косметическим брендом Hims & Hers.

Алекс рассказал, что постоянно сталкивался с высыпаниями на лице или синяками под глазами и мечтал о революционном продукте, который поможет ему незаметно скрывать следы несовершенств кожи. «Работая с командой Hims & Hers, я хотел создать продукт, который решал бы проблему, с которой я сталкивался каждый день. Когда я езжу от встречи к встрече, мне нужно что-то быстрое и легкое, чтобы скрыть пятна или раздражение от бритвы», — пояснил Родригес.

Продукт называется Blur Stick и будет выпускаться в восьми цветовых оттенках. Маскирующий стик, который продается по цене 22 доллара, изготовлен из таких ингредиентов, как масло жожоба и экстракт алоэ для увлажнения кожи.