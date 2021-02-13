Экс-жена рыжего из «Иванушек» Мария Зубкова родила четвертого сына

Напомним, что в конце прошлого года Мария Банкова вышла замуж за баскетболиста подмосковного клуба «Химки» Андрея Зубкова. А в январе этого года бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова стала мамой в третий раз. Отношения Марии и Андрея Зубковых начались, когда экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова из группы «Иванушки International» еще состояла с ним в браке. После развода, который произошел по обоюдному согласию сторон, в 2019 году баскетболист взял возлюбленную в жены. Годом позже пара объявила, что ждет ребенка. У Марии также есть два сына от экс-супруга — Артемий и Иван.

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