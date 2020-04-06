Экс-жена Марата Башарова в 45-летний юбилей рассказала о своем женском счастье: «Я люблю и любима»

Актриса Екатерина Архарова обрела женское и семейное счастье, когда ей было уже за 40. После неудачного замужества с Маратом Башаровым, который избил ее через несколько месяцев после свадьбы, Екатерина долго приходила в себя.

Но сейчас она наконец счастлива и не скрывает этого от своих подписчиков. В свой 45-летний юбилей она рассказала, что ничего не изменила в своей сегодняшней жизни.

«Сегодня я "ягодка опять" и мне можно все! Часто спрашивают, хотела бы я вернуться лет на 20 назад? Если только на пару минут, чтобы дать себе хорошего пендаля — и бегом обратно.

Я счастливый человек и свое "сейчас" не променяла бы ни на что на свете! У меня потрясающие муж и сын, живые и здоровые родители, а также все родные и близкие. Я занимаюсь любимым делом, которое приносит хорошие деньги. Меня окружают замечательные друзья.

Я здорова, люблю и любима!», — призналась Екатерина Архарова.