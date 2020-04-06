Экс-жена Марата Башарова в 45-летний юбилей рассказала о своем женском счастье: «Я люблю и любима»
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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
Актриса Екатерина Архарова обрела женское и семейное счастье, когда ей было уже за 40. После неудачного замужества с Маратом Башаровым, который избил ее через несколько месяцев после свадьбы, Екатерина долго приходила в себя.
Но сейчас она наконец счастлива и не скрывает этого от своих подписчиков. В свой 45-летний юбилей она рассказала, что ничего не изменила в своей сегодняшней жизни.
«Сегодня я "ягодка опять" и мне можно все! Часто спрашивают, хотела бы я вернуться лет на 20 назад? Если только на пару минут, чтобы дать себе хорошего пендаля — и бегом обратно.
Я счастливый человек и свое "сейчас" не променяла бы ни на что на свете! У меня потрясающие муж и сын, живые и здоровые родители, а также все родные и близкие. Я занимаюсь любимым делом, которое приносит хорошие деньги. Меня окружают замечательные друзья.
Я здорова, люблю и любима!», — призналась Екатерина Архарова.
Во время общения с подписчиками Екатерина призналась, что поняла, что Артем Илясов ее мужчина, уже через полчаса с ним. «Через полчаса после нашей первой встречи я уже захотела увидеть его вновь», — разоткровенничалась она. И в то же время артистка добавляет, что они с Артемом далеко не идеальная пара: «Иначе бы мы умерли со скуки», — добавила она.
Напомним, что в августе 2019-го Екатерина Архарова и Артем Илясов впервые стали родителями, у них родился сын Даниил.
Фото и видео: Instagram, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
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