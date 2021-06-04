Экс-жена Фила Коллинза пытается отсудить у него 14 млн фунтов стерлингов

Но в 2016 году певец сообщил, что вновь помирился с экс-супругой и детьми начал жить в Майами. Но вторая попытка тоже закончилась разладом. В последние месяцы представители обеих сторон не вылезают из судов.

На недавней пресс-конференции Орианна Коллинз заявила, что у нее уже есть новый мужчина/ Это 31-летний музыкант и певец Томас Бейтс, продюсированием которого она уже занялась. Но Орианна заявила, что всегда будет любить и Коллинза. «Я 26 лет состояла с ним в отношениях. Наш разрыв сильно ранил меня. И меня задевает, что теперь меня называют неприличными словами», — заявила экс-модель, а ныне дизайнер ювелирных украшений.

Она добавила, что часто отношения в семейной жизни выходят из под контроля и «это печально». Тем не менее при всех признаниях в любви, адвокаты Орианны требуют с Фила выплаты 14 млн фунтов стерлингов, сообщает издание The Sun.

Экс-жена Коллинза отмечает, что ее не волнует разница в возрасте с нынешним избранником: «Он очень классный, простой и талантливый. С бывшим мужем у меня была разница еще больше. А я по-прежнему молода душой и свободна, как птица. Надеюсь, что скоро пыль уляжется и все будут счастливы».

Отметим, что у Фила Коллинза четверо детей от трех браков. Первая жена Андреа Берторелли, которую он знал с детства, в 1976 году родила сына Саймона. Вторая супруга, Джилл Тэвелман подарила ему дочь Лили (сейчас она известная актриса), и двоих сыновей родила Орианна.