Экс-жена Джигарханяна продолжает борьбу за элитную квартиру покойного артиста
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @nikalina_cloud/Instagram
По закону Татьяна Власова имеет право на 50 % стоимости элитных апартаментов, в которых на данный момент она проживает одна. Вторая половина недвижимости принадлежит предпринимателю Юрию Растегину.
Власова уверена, что Юрий «спит и видит» как бы отобрать у бывшей возлюбленной народного артиста ее дом и выгоднее его продать.
Но сам бизнесмен отрицает слова Татьяны и не планирует выселять ее из законного места жительства. «Она может не волноваться, я ее не буду выселять из квартиры, конечно! Переживать ей не стоит совершенно. С чего бы я вдруг стал выселять из квартиры человека? Во-первых, у нее есть полное право на проживание там, так как она — собственница второй половины жилья. А, во-вторых, летом мы с ней встречались, и я подтвердил свои намерения», — рассказал Юрий, как сообщает «Экспресс Газета».
Но Власова признавалась в интервью Первому каналу о том, что не верит предпринимателю и уверена, что ему нет дела до памяти о великом актере. «Я знаю, что не будет никакого музея! Это отжим недвижимости! Это абсолютно точно. Абсолютно. Есть архив Армена Борисовича. Но у меня даже никто не спросил, где он находится вообще. Из чего музей делать? Дикая история совершенно!»
Фото и видео: Instagram, Global Look Press