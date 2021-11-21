Экс-жена Джигарханяна продолжает борьбу за элитную квартиру покойного артиста

Но сам бизнесмен отрицает слова Татьяны и не планирует выселять ее из законного места жительства. «Она может не волноваться, я ее не буду выселять из квартиры, конечно! Переживать ей не стоит совершенно. С чего бы я вдруг стал выселять из квартиры человека? Во-первых, у нее есть полное право на проживание там, так как она — собственница второй половины жилья. А, во-вторых, летом мы с ней встречались, и я подтвердил свои намерения», — рассказал Юрий, как сообщает «Экспресс Газета».

Но Власова признавалась в интервью Первому каналу о том, что не верит предпринимателю и уверена, что ему нет дела до памяти о великом актере. «Я знаю, что не будет никакого музея! Это отжим недвижимости! Это абсолютно точно. Абсолютно. Есть архив Армена Борисовича. Но у меня даже никто не спросил, где он находится вообще. Из чего музей делать? Дикая история совершенно!»