Экс-жена Де Ниро не получит от него половину состояния: у актера заканчиваются деньги

Суд не поддержал мнение женщины: «Доход мужа, полученный во время брака, и другие коммерческие активы, приобретенные за это время, являются его отдельной собственностью». Возможно, Грейс невнимательно прочла брачный контракт.

Теперь Роберт обязан выплачивать супруге 1 млн долларов в год до тех пор, пока она не выйдет замуж или кто-то из них обоих не умрет. Но траты Хайтауэр не сопоставимы с назначенными алиментами. В среднем ежемесячно Грейс тратит 215 000 долларов по кредитным картам и 160 000 долларов наличными.

Экс-супруга актера планирует идти дальше и бороться за миллионы Де Ниро. Грейс собирается купить новый дом для себя и двоих детей: 23-летнего Эллиота и 9-летней Хелен.

Роберт Де Ниро и Грейс Хайтауэр разошлись в 2018 году. С тех пор супруги не могут договориться о разделе имущества. Пара поженилась в 1997 году, а в 1999 решили расстаться. Через 5 лет экс-возлюбленные сошлись, их союз просуществовал еще 14 лет.

Изначально пара судилась из-за опеки над дочерью, а теперь споры ведутся из-за денег.