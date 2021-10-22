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Экс-жена Де Ниро не получит от него половину состояния: у актера заканчиваются деньги

Жена Роберта Де Ниро Грейс Хайтауэр не сможет заполучить большую часть денег, на которую она рассчитывала после официального расторжения брака, решил апелляционный суд. Все дело в том, что расходы Грейс не сопоставимы с доходами ее бывшего возлюбленного. Помимо этого, она планирует отсудить у Де Ниро половину состояния — 250 млн долларов, хотя по брачному контракту они ей не положены.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Экс-супруги Роберт Де Ниро и Грейс Хайтауэр

Фото: Picture-alliance

66-летняя светская львица Грейс Хайтауэр уверена, что состояние звезды «Крестного отца», которое составляет 500 млн долларов, должно быть поделено поровну, так как это совместно нажитое имущество в соответствии с их брачным соглашением, заключенным в 2004 году.

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Суд не поддержал мнение женщины: «Доход мужа, полученный во время брака, и другие коммерческие активы, приобретенные за это время, являются его отдельной собственностью». Возможно, Грейс невнимательно прочла брачный контракт.

Теперь Роберт обязан выплачивать супруге 1 млн долларов в год до тех пор, пока она не выйдет замуж или кто-то из них обоих не умрет. Но траты Хайтауэр не сопоставимы с назначенными алиментами. В среднем ежемесячно Грейс тратит 215 000 долларов по кредитным картам и 160 000 долларов наличными.

Экс-супруга актера планирует идти дальше и бороться за миллионы Де Ниро. Грейс собирается купить новый дом для себя и двоих детей: 23-летнего Эллиота и 9-летней Хелен.

Роберт Де Ниро и Грейс Хайтауэр разошлись в 2018 году. С тех пор супруги не могут договориться о разделе имущества. Пара поженилась в 1997 году, а в 1999 решили расстаться. Через 5 лет экс-возлюбленные сошлись, их союз просуществовал еще 14 лет.

Изначально пара судилась из-за опеки над дочерью, а теперь споры ведутся из-за денег.

Фото и видео: Picture-alliance