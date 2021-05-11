Экс-возлюбленный Мерьем Узерли скрывается от полиции из-за кражи 100 млн долларов
Фото: East News
Мерьем Узерли счастливая мать двоих дочек — 7-летней Лары и 4-месячной Лили. Она счастлива в отношениях с отцом младшего ребенка, а об отце старшей вспоминать не любит.
Роман Узерли с турецким бизнесменом Джаном Атешем совпал со впеменем съемок «Великолепного века». Мерьему по уши влюбилась в Атеша, даже не замечая того, что он отпускает колкости в ее адрес. Актриса настолько доверяла мужчине, что даже вложила в его страховой бизнес 400 тысяч долларов.
Отношения испортились, когда Мерьем сообщила Джану о беременности. Он настаивал на аборте, Узерли была решительно настроена родить ребенка. В итоге она сбежала от возлюбленного из Турции в родную Германию. Даже то, что ей предстояло сниматься в сериале, который смотрели по всему миру, не остановило ее.
Фото: Кадр видео
В феврале 2014-го Мерьем родила дочь Лару. А всего через год отца ее ребенка объявили в розыск. Джана Атеша обвиняют в краже 100 млн долларов у клиентов своей страховой компании Martin&Martin Sigorta Brokerlıg, сообщает «СтарХит».
Одной из пострадавших оказалась и сама актриса, некогда доверившая любимому круглую сумму.
«Мне стыдно, что он отец моей дочери. Лару он больше не увидит», — говорила позже Мерьем. Но фото малышки регулярно появляются на ее странице в соцсети.
Несколько лет бизнесмен-аферист скрывался в Мексике, шикарно живя на украденные деньги. После он перебрался в США, где крупная сумма на счете позволяла ему ни в чем себе не отказывать. А известно о том, что Атеш находится в Америке, стало благодаря интернету. В Instagram появилось фото с детского праздника, на котором был и Атеш.
Правда, задержать его не удалось до сих пор — он мастерски ускальзывает из рук полиции. Если же его когда-нибудь задержат, то за решетку он отправится надолго.
Фото и видео: Instagram, кадры видено youtube-канала Starlife, East News
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