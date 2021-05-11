Экс-возлюбленный Мерьем Узерли скрывается от полиции из-за кражи 100 млн долларов

Мерьем Узерли счастливая мать двоих дочек — 7-летней Лары и 4-месячной Лили. Она счастлива в отношениях с отцом младшего ребенка, а об отце старшей вспоминать не любит.

Роман Узерли с турецким бизнесменом Джаном Атешем совпал со впеменем съемок «Великолепного века». Мерьему по уши влюбилась в Атеша, даже не замечая того, что он отпускает колкости в ее адрес. Актриса настолько доверяла мужчине, что даже вложила в его страховой бизнес 400 тысяч долларов.

Отношения испортились, когда Мерьем сообщила Джану о беременности. Он настаивал на аборте, Узерли была решительно настроена родить ребенка. В итоге она сбежала от возлюбленного из Турции в родную Германию. Даже то, что ей предстояло сниматься в сериале, который смотрели по всему миру, не остановило ее.