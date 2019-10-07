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Экс-возлюбленная Тимати показала редкое фото с мамой-красавицей: «Вот откуда у Алисы этот взгляд»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алена Шишкова

Фото: Instagram

Сходство дочери рэпера и модели с бабушкой отметили подписчики.

26-летняя обладательница одного из титулов на конкурсе красоты «Мисс Россия — 2012» Алена Шишкова показала подписчикам в Instagram редкое фото с мамой.

Алена Шишкова занимается спортом

Обычно в социальной сети экс-возлюбленная Тимати и мать его пока единственного ребенка публикует свои фото и снимки с 5-летней дочкой Алисой. Теперь же она показала и свою красивую маму. «Лисицы-сестрицы))», — подписала модель снимок.

Подписчики Шишковой отметили, что ее мама выглядит отлично, однако некоторые съязвили, что в этом только заслуга фотошопа.

«У вас мама такая красивая», «какая мамаааа. Аленушка, красавицы», «Красивые девчонки», «Спасибо фотошопу», — написали в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены. — Прим. ред.).

Поклонники Алены также отметили, что теперь понятно, от кого у маленькая Алиса красивый разрез глаз. «Так вот откуда у Алисы этот взгляд», — обратили внимание фолловеры.

А бабушка Алисы по линии отца Симона Юнусова уверена, что ее любимая внучка, которой она посвящает все свободное время, похожа на отца. Симона даже акцентировала внимание на этом сходстве, показав детское фото сына.

А как вам кажется, на кого больше похожа девочка?

Фото и видео: Instagram

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