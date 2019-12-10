Экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова перекрасилась в шатенку, а ее сравнили с Анастасией Решетовой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
27-летняя модель Алена Шишкова резко сменила имидж, превратившись из «прозрачной» блондинки в яркую брюнетку. Экс-возлюбленная Тимати поделилась результатами преображения в Instagram, опубликовав фотографии с новым стилем.
«Темные волосы, хищные кошки», — подписала снимки модель.
Армия подписчиков Алены Шишковой разделилась на два лагеря. Многие отметили, что перемена во внешности девушки стала неожиданностью, но ей очень идет. Другие «забраковали» смену имиджа, а третьи сравнили Алену с Анастасией Решетовой — нынешней девушкой Тимати.
«А вам идет», «Неожиданно, но классно», «Красота стала еще ярче», «Вам так не идет», «Закос под Решетову», «Теперь на Настю Решетову похожа», — написали в комментариях.
Кстати, недавно обе матери детей рэпера приняли участие в одной рекламной кампании. Видимо, заказчики сделали ставку на контрастной красоте обеих моделей.
А вам кто больше нравится — Настя или Алена?
Фото и видео: Instagram
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