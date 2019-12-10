Экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова перекрасилась в шатенку, а ее сравнили с Анастасией Решетовой

Армия подписчиков Алены Шишковой разделилась на два лагеря. Многие отметили, что перемена во внешности девушки стала неожиданностью, но ей очень идет. Другие «забраковали» смену имиджа, а третьи сравнили Алену с Анастасией Решетовой — нынешней девушкой Тимати.

«А вам идет», «Неожиданно, но классно», «Красота стала еще ярче», «Вам так не идет», «Закос под Решетову», «Теперь на Настю Решетову похожа», — написали в комментариях.