Экс-возлюбленная Ивана Телегина через ДНК-тест пытается доказать его отцовство

Страсти вокруг развода певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина еще не улеглись — экс-супруги никак не договорятся о разделе имущества. После долгих переговоров им удалось достичь соглашения лишь о размере алиментов для 4-летней дочери Таисии. Деньги будут поступать на счет девочки, которым она сможет воспользоваться только после 18-летия.

Теперь иск против Телегина подала его бывшая возлюбленная Евгения Ноур, которую он бросил, когда та была на последнем сроке беременности. Сыну Ивана и Евгении Марку уже исполнилось пять лет. Евгения уверяет, что отец не принимает участия в жизни сына. По ее словам, раньше он редко навещал мальчика, изредка передавая деньги (но не больше 50 тысяч рублей).

Евгения Ноур намерена исправить ситуацию и добиться для сына всего, что положено ему по закону. Она подала иск в Никулинский суд столицы об установлении отцовства. После того, как ДНК-тест установит отцовство Телегина, Ноур сможет подать на алименты.