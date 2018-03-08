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Экс-участника «Битвы экстрасенсов» арестовали за хранение запрещенных веществ

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Арсений Караджев
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29-летний Арсений Караджев был задержан в Санкт-Петербурге после долгих поисков.

Несколько месяцев назад маг Арсений Караджев, прославившийся после участия в 15 сезоне шоу «Битва экстрасенсов», попался на краже одежды в одном из торговых центров Санкт-Петербурга.

При обыске у молодого человека нашли пакетик с подозрительным порошком, на что Арсений заявил, что это «волшебная соль». Парня отпустили под подписку о невыезде, но через некоторое время он нарушил эти правила, сбежал и был объявлен в федеральный розыск.

На днях полицейские обнаружили Караджева в том же Санкт-Петербурге. Он был арестован до начала апреля, когда суд рассмотрит его дело. Экстрасенс пока никак не прокомментировал ситуацию.

Фото: Vk.com

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