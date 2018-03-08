Экс-участника «Битвы экстрасенсов» арестовали за хранение запрещенных веществ

Несколько месяцев назад маг Арсений Караджев, прославившийся после участия в 15 сезоне шоу «Битва экстрасенсов», попался на краже одежды в одном из торговых центров Санкт-Петербурга.

При обыске у молодого человека нашли пакетик с подозрительным порошком, на что Арсений заявил, что это «волшебная соль». Парня отпустили под подписку о невыезде, но через некоторое время он нарушил эти правила, сбежал и был объявлен в федеральный розыск.