Экс-участница группы «Фабрика» Мария Алалыкина стала мусульманкой, сменила имя и живет затворницей
Фото: vk.com
На пике славы Мария Алалыкина оставила карьеру, вышла замуж, родила дочь и стала мусульманкой, сменив имя на Марьям. Правда, семейного счастья тогда не получилось: через пару лет после свадьбы она развелась из-за измен супруга с ее же подругой. Позднее Алалыкина встретила другого мужчину, с которым счастлива в браке уже более десяти лет.
«Ее никто не заставлял становиться мусульманкой, это было осознанным решением. У нее очень хороший муж, любящий и заботливый. Они несколько лет жили вместе в Москве, но здесь возникали определенные проблемы. Поэтому и решили перебраться в другой регион. Кто-то писал, что Машу насильно увезли в аул, но это неправда», — поделилась сестра артистки. Сейчас Мария живет затворницей в Махачкале, а с внешним миром контактирует редко и лишь с позволения супруга. «Маша пишет книги и изучает арабские языки», — рассказала мама девушки в эфире программы «Сегодня вечером».
Фото: vk.com
Напомним, в самый первый состав группы «Фабрика», сформировавшийся в проекте «Фабрика звезд», входили Сати Казанова, Саша Савельева, Ирина Тонева и Мария Алалыкина, которая покинула коллектив спустя год (в 2003 году).
Фото: vk.com
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