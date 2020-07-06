Экс-участница группы «Фабрика» Мария Алалыкина стала мусульманкой, сменила имя и живет затворницей

«Ее никто не заставлял становиться мусульманкой, это было осознанным решением. У нее очень хороший муж, любящий и заботливый. Они несколько лет жили вместе в Москве, но здесь возникали определенные проблемы. Поэтому и решили перебраться в другой регион. Кто-то писал, что Машу насильно увезли в аул, но это неправда», — поделилась сестра артистки. Сейчас Мария живет затворницей в Махачкале, а с внешним миром контактирует редко и лишь с позволения супруга. «Маша пишет книги и изучает арабские языки», — рассказала мама девушки в эфире программы «Сегодня вечером».