Минувшим вечером состоялась премьера фильма «Бабушка легкого поведения» с Александром Реввой и Глюкозой в главных ролях.

Первыми посмотреть искрометную комедию пришли многие звезды кино и телевидения, среди которых были Анна Хилькевич, Эвелина Бледанс, Денис Клявер, Мария Кожевникова, Дмитрий и Полина Дибровы, а также звезда Comedy Woman Елена Борщева, которая очень удивила присутствующих. По красной дорожке актриса прошлась вместе с супругом Валерием Юшкевичем, продемонстрировав заметно округлившийся живот.

Сейчас Елена с мужем воспитывают десятилетнюю Марту и двухлетнюю Уму, которая, как ранее рассказывала Борщева в своих интервью, была зачата с помощью ЭКО. Дело в том, что после рождения старшей дочери у Елены возникли репродуктивные проблемы, справиться с которыми ей так и не удалось. Также комедиантка не раз отмечала, что она мечтает о третьем ребенке. И, похоже, мысли материальны! Актриса вновь готовится стать мамой, с чем мы ее искренне поздравляем!