Экс-свекровь Алисы Аршавиной подала против нее новый иск — сумма огромная
В недавнем интервью Алиса рассказывала, что у нее были хорошие отношения со свекровью Татьяной Аршавиной. Но их теплое общение закончилось сразу, как только семья Андрея Аршавина развалилась. Экс-свекровь начала засыпать Алису судебными исками, то требуя освободить особняк, который футболист купил в браке, но потом переписал на мать, то взыскивая с экс-невестки баснословные суммы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр программы
Теперь Татьяна Аршавина требует с больной Алисы 1,9 млн рублей. Об этом сообщил адвокат истицы.
Мать Аршавина обвиняет Алису в незаконном обогащении. Ранее свекровь добилась официального постановления о выселении многодетной матери и своей маленькой внучки из дома. А теперь, так как семья не спешит покинуть жилплощадь, мать футболиста требует арендную плату за проживание в особняке.
Адвокат уточнил, что определили среднюю по городу арендную плату для жилья такого уровня и выставили счет за год. Он также отметил, что его доверительницу «волнует» судьба внучки, но у нее большой шанс выиграть очередной суд.
Ранее Алиса Аршавина называла экс-свекровь несчастной одинокой женщиной, которая не отдаст своего любимого сыночка никому. Татьяна в свою очередь говорила, что худшее время в ее жизни — это время общения с Алисой.
Историю Алисы Аршавиной читайте на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram, кадры youtube-шоу «Лучше правду» и программы «Судьба человека»
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram