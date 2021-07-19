Экс-свекровь Алисы Аршавиной подала против нее новый иск — сумма огромная

Мать Аршавина обвиняет Алису в незаконном обогащении. Ранее свекровь добилась официального постановления о выселении многодетной матери и своей маленькой внучки из дома. А теперь, так как семья не спешит покинуть жилплощадь, мать футболиста требует арендную плату за проживание в особняке.

Адвокат уточнил, что определили среднюю по городу арендную плату для жилья такого уровня и выставили счет за год. Он также отметил, что его доверительницу «волнует» судьба внучки, но у нее большой шанс выиграть очередной суд.

Ранее Алиса Аршавина называла экс-свекровь несчастной одинокой женщиной, которая не отдаст своего любимого сыночка никому. Татьяна в свою очередь говорила, что худшее время в ее жизни — это время общения с Алисой.

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