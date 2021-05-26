Экс-супруга Владимира Епифанцева выходит замуж
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Фото: Instagram/@anastasia_vedenskaia
Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская были вместе 12 лет. Супруги расстались со скандалом в 2018 году. Выяснилось, что актер изменял жене сразу с несколькими женщинами. Сейчас бывшие влюбленные практически не общаются, и единственное, что их связывает — общие дети Гордей и Орфей.
После расставания с Епифанцевым Анастасия начала встречаться с другим коллегой, и сейчас он сделал ей предложение. Онищенко встал на колени перед возлюбленной во время передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия-1». Звезда была шокирована происходящим, но ответила положительно.
«Он не должен был приходить на передачу! Вы прикалываетесь, что устраиваете тут?! Я боюсь этого! А если ничего не получится? Ну надевай кольцо, попробуем! У меня просто шок...», — отметила 36-летняя Веденская.
Она призналась, что жизнь с ней не похожа на сказку. «Ты вообще Володю бы послушал, как со мной тяжело жить. Как во сне будешь, потом скажешь, что завлекла», — добавила она.
Фото и видео: Instagram/@anastasia_vedenskaia, Instagram/@vladimirepifantsev69
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