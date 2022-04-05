Экс-супруга Ромы Жукова недовольна его отношением к детям: «Жадничает и пиарится»

Елена Жукова зла на бывшего мужа. Ей не нравится то, как он относится к их общим наследникам, сообщает Starhit. «Дети не могут быть попрошайками родного отца и мамы, так как они просят деньги на вкусняшки. Тут нет ничего критичного, просто папа пиарится и зарабатывает на родных детях, еще и жадничает. Мог бы за пиар и заработанные деньги щедро обеспечивать своих родных детей — платить за ипотеку, коммунальные услуги, покупать одежду, продукты, обеспечивать каникулы! Сказать могу одно: какое у человека окружение, такие у него мозги. Мудрый человек будет поддерживать родных детей и не будет унижать мать в их глазах. А глупец вечно недоволен! Горбатого могила исправит!» — высказалась женщина в блоге.

Роман, естественно, с матерью своих детей не согласен. Он уверен, что самым достойным образом помогает бывшей жене и наследникам материально. Артист отметил, что из-за пандемии его концертная деятельность приостановилась и заработок сократился. Поэтому его финансовая помощь родным тоже уменьшилась в размерах.