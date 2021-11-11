Экс-супруга Романа Жукова раскрыла детали своей личной жизни после громкого развода

54-летний экс участник группы «Мираж» прожил в браке со своей бывшей женой 39-летней Еленой 13 лет. За время совместной жизни у пары появилось на свет семеро общих детей. Как заявлет Роман, разлад брака начался после страшной трагедии, когда их 5-летняя дочь Елизавета-Виктория скончалась после черепно-мозговой раны головы, полученной на детской площадке, когда девочка каталась на качелях. Каждый из возлюбленных переживал потерю дочери по своему и паре не удалось сплотиться, чтобы поддерживать друг друга.

Все последующие годы между супругами то и дело назревали конфликты. Поводы были разномастными, но наладить отношения Роману и Елене так и не удалось. Как сообщали экс-супруги, последней каплей в в море их скандалов стал слух о том, что лучшая подруга Жуковой родила от музыканта внебрачного ребенка. Хоть информация оказалась ложной, супруги приняли решение пожить отдельно. В 2017 году Роман Жуков уехал жить в Сочи, оставив жену с шестью детьми.

После расставания и решения жить отдельно отношения между Жуковыми лишь накалились. Елена обвиняла мужа в том, что он не выплачивает алименты на детей и ей приходится самостоятельно заботиться об их финансовом благополучии, а Роман заявил, что мать его детей недостойно о них заботится, а также ведет «разгульный и аморальный образ жизни».

Официальный развод пары произошел лишь в 2019 году.

На данный момент Роман Жуков женат на модели Ольге Илларионовой, той самой лучшей подруге Елены, из-за который произошел из «финальный» скандал.

Как рассказывает Жукова, ее детям тяжело дается признание того факта, что у их отца появилась новая возлюбленная.

«Но я вижу, что дети все равно переживают, что папа живёт с чужой тётей, поэтому увлекаю их разными занятиями, они ходят к психологу. Кстати, сразу после нашего с Романом развода, дочери мне говорили, что не хотят выходить замуж, а сыновья – жениться. Вот сейчас вместе со специалистом спасаем ситуацию», — делится Елена в интервью порталу «Собеседник»

Сама же Елена находится в «активном поиске» своего партнера по жизни.

«Бог мне посылает целый кастинг молодых парней от 28 до 36 лет. После развода я была вся в себе, о личной жизни вообще не думала. Но сейчас отпустила прошлое, поняла, что нравлюсь мужчинам и мои дети для них не помеха», — с долей юмора отмечает она.

Однако уже продолжительное время вокруг Елены Жуковой и Юрия Титова ходят разговоры о предполагаемом романе. Сама многодетная мать этот факт не отрицает, однако точной информации не дает.

«Юра мне очень нравится, мы ходим в кино, на мероприятия. Мы всегда на связи, готовы ночами болтать до утра. Также я могу заехать к Юре в гости. Так как мы люди свободные, то можем романтично проводить время. Юра вкусно готовит, очень заботливый. Он меня укладывает спать, укрывает одеялом, а утром нежно целует. Нам очень хорошо вместе, мы на одной волне», — делится личным Елена.

Также экс-жена музыканта отмечает, что в их связи с Юрием есть особая магия.

«Кстати, в нашей встрече есть какая-то мистика. Настоящая фамилия Юры – Жуков, по знаку зодиака он – Овен, как и мой бывший муж. А ещё, с Романом мы поженились, когда ему было 37 лет, Юре столько же исполняется в этом году», — подмечает детали Жукова.

Как рассказывает она сама, их роман с Юрием наполнен нежностью и любовью, однако думать о далеком будущем она пока не готова.

«В мужчине мне важны такие качества, как забота, ласка, нежность, страсть и любовь. В Юре всё это есть. Между нами точно есть химия, но торопить события мы пока не хотим», — откровенничает Елена.