Экс-супруга Потапа спустя долгие годы рассказала правду о том, как проходил их развод

Не смотря на то, что пара официально рассталась в 2014 году, о разводе Алексея Потапенко и Ирины Горовой стало известно лишь спустя два года после разрыва любовных отношений. За годы брака Ирина и Алексей совместно вели музыкальный бизнес — Потап выступал, а супруга занималась всеми организационными моментами. Позже они совместно организовали совместный бизнес, туда вошли ивент-агентство, продюсерский центр и студия звукозаписи.

Как рассказала Ирина Маше Ефросининой на YouTube-шоу «О них все говорят», разлад брака возлюбленных прошел спокойно и без скандалов. Разлад любовных отношений никак не повлиял на их совместные дела. «Мы при разводе очень по-честному все поделили и очень по-честному поговорили. Мы можем поругаться, мы можем повздорить. Но при этом нет: "Все, я у тебя все заберу!" Это что-то такое лишнее, шумы, которые мешает работе», — рассказывает Ирина во время интервью.

На данный момент Алексей Потапенко и Ирина Горовая поддерживают теплые дружеские отношения и все также продолжают заниматься совместными делами.

В 2018 году Потап вновь связал себя узами брака — певец женился своей коллеге по дуэту «Потап и Настя» Настей Каменских. Ирина также строит свою личную жизнь с другим мужчиной, однако выходить замуж еще раз она не хочет.