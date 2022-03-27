Экс-супруга Иосифа Пригожина прокомментировала его отсутствие на свадьбе дочери

Что касается отца девушки, продюсера Иосифа Пригожина, то он предпочел пропустить торжество. Елена не держит зла на экс-возлюбленного, но уверена, что дочь была бы счастлива видеть папу рядом в такой важный для всей семьи день.

«Я закрыла глаза на все то, что было сказано в мой адрес, для меня гораздо важнее душевное состояние моей дочери, ее тайная мечта — это было видеть обоих родителей хотя бы на свадьбе. Признаюсь, я устала от перевернутой информации и от неправды в адрес своей семьи. Для меня самой чужое мнение — это самое последнее, что может волновать, но на самом деле для окружающих это порой важно, что очень печально», — добавила Елена.

Напомним, что Елена была первой женой Иосифа Пригожина. После развода экс-супругам не удалось сохранить дружеские отношения, несмотря на то, что продюсер оставил всю недвижимость и деньги бывшей возлюбленной, а также детям: дочери Данае и сыну Дмитрию. У Иосифа также есть младшая наследница Елизавета от отношений с Лейлой Фаттаховой. С 2003 года Пригожин женат на певице Валерии.