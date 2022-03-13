Экс-супруга Илона Маска подтвердила отношения со звездой «Игры престолов» Томасом Сэнгстером
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Фото: Getty Images
Влюбленные встречаются уже несколько месяцев и даже пару раз были пойманы папарацци, когда прогуливались вместе по улицам Лондона. Но официально актеры не комментировали и не подтверждали свои отношения.
На днях Талула и Томас появились вместе на мероприятии, приуроченном к престижной кинопремии Bafta. Знаменитости не скрывали своих чувств, позируя фотографам в обнимку. Известно, что влюбленные познакомились на съемках фильма о панк-группе Sex Pistols, после чего у них завязались романтические отношения.
Талула Райли известна не только своей кинокарьерой, но и отношениями с одним из самых богатых людей на планете, основателем компании Tesla Илоном Маском. Экс-влюбленные были женаты дважды. Первый раз актриса и изобретатель пошли под венец в 2010 году, но спустя два года приняли решение развестись. В 2013-м Талула и Илон снова сыграли свадьбу, но в 2016 году опять подали на развод.
С тех пор актриса не была замечена в серьезных романах, тогда как ее бывший супруг несколько лет состоял в отношениях с певицей Граймс, с которой воспитывает двоих детей. Пара приняла решение расстаться в сентябре прошлого года, за три месяца до того, как на свет появилась их дочь.
Фото: Global Look Press, Getty Images