Экс-супруга Илона Маска подтвердила отношения со звездой «Игры престолов» Томасом Сэнгстером

Влюбленные встречаются уже несколько месяцев и даже пару раз были пойманы папарацци, когда прогуливались вместе по улицам Лондона. Но официально актеры не комментировали и не подтверждали свои отношения.

На днях Талула и Томас появились вместе на мероприятии, приуроченном к престижной кинопремии Bafta. Знаменитости не скрывали своих чувств, позируя фотографам в обнимку. Известно, что влюбленные познакомились на съемках фильма о панк-группе Sex Pistols, после чего у них завязались романтические отношения.