Экс-супруга и дети Романа Жукова могут остаться без жилья из-за его банковских задолженностей

Роман и Елена взяли квартиру в ипотеку, когда у них родилась дочка Виктория-Элизабет — это был их последний общий ребенок. Спустя время пара развелась, но квартиру музыкант оставил бывшей жене и детям и исправно вносил выплаты банку. Так продолжалось до весны 2020 года. После того как концерты Жукова перестали приносить ему прибыль, возможность выплачивать деньги банку пропала и он оказался в долгах.

Исполнитель хита «Первый снег» нашел выход из ситуации — он решил продать две другие квартиры, которые имеются у семейства, и за вырученную сумму оплатить задолженность. Такое предложение вывело из себя Елену. «Я не понимаю, как можно продать память. В этих квартирах росли наши дети, я столько слез пролила, когда мы делали в них ремонты! В нашей первой однокомнатной квартире родилась наша дочь Лиза, когда мы купили вторую — Лиза погибла. К тому же, чтобы сделать ремонты, я заложила все свои драгоценности», — негодует экс-супруга певца во время разговора с порталом «Собеседник».