Экс-супруга и дети Романа Жукова могут остаться без жилья из-за его банковских задолженностей
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Роман и Елена взяли квартиру в ипотеку, когда у них родилась дочка Виктория-Элизабет — это был их последний общий ребенок. Спустя время пара развелась, но квартиру музыкант оставил бывшей жене и детям и исправно вносил выплаты банку. Так продолжалось до весны 2020 года. После того как концерты Жукова перестали приносить ему прибыль, возможность выплачивать деньги банку пропала и он оказался в долгах.
Исполнитель хита «Первый снег» нашел выход из ситуации — он решил продать две другие квартиры, которые имеются у семейства, и за вырученную сумму оплатить задолженность. Такое предложение вывело из себя Елену. «Я не понимаю, как можно продать память. В этих квартирах росли наши дети, я столько слез пролила, когда мы делали в них ремонты! В нашей первой однокомнатной квартире родилась наша дочь Лиза, когда мы купили вторую — Лиза погибла. К тому же, чтобы сделать ремонты, я заложила все свои драгоценности», — негодует экс-супруга певца во время разговора с порталом «Собеседник».
По той причине, что лишаться двух других дорогих сердцу квартир Елена не хочет, она надеется на материнский капитал. Ведь именно его семья Жуковых когда-то использовала в качестве первого взноса за ипотеку. «Я могла материнский капитал вложить в учебу старшей дочери Полины. Но мы его потратили на улучшение жилищных условий нашей большой семьи. Но теперь получается, что мы его можем просто-напросто подарить банку. Хочу призвать наше правительство поменять закон о материнском капитале, чтобы он был защищен», — обратилась она к властям.
Фото: Instagram, Global Look press