Экс-супруга Элтона Джона собирается отсудить у него 3 миллиона фунтов стерлингов

Дело в том, что перед разводом супруги заключили соглашение, в котором говорилось, что они оба не могут разглашать подробности своей совместной жизни. Рената уверена - своими признаниями всемирно известный музыкант нарушил договор. Экс-супруга артиста мечтала о тихой жизни, а теперь, после ажиотажа, поднятого публикой после выхода картины, женщине не дают покоя журналисты, желающие получить интервью. Адвокаты Брауэл отметили, что материальная компенсация для экс-супруги артиста не так важна. Все, о чем она мечтает - это защитить от посягательств посторонних свою частную жизнь.

После развода с Ренатой Брауэл Элтон Джон сделал заявление, в котором признался, что скорее является гомосексуалом, чем бисексуалом. Он долгие годы находился в депрессии и страдал от зависимости, пока в 1993 году он познакомился с канадским кинорежиссером Дэвидом Фернишем. В 2010 году пара стала родителями мальчика Захария, а в 2013 году на свет появился Элайджа. Обоих детей родили суррогатные матери. В 2014 году Элтон Джон и Дэвид Ферниш узаконили свои отношения.