Экс-супруга Элтона Джона собирается отсудить у него 3 миллиона фунтов стерлингов
Фото: Globallookpress/© Imagespace
Брак с канадским режиссером Дэвидом Фернишем - не первый в жизни Элтона Джона. В 1984 году музыкант позвал под венец звукорежиссера Ренату Брауэл. Брак с этой женщиной просуществовал всего 4 года, но сегодня артисту, похоже, придется услышать его отголоски. Экс-супруга подала на бывшего мужа в суд и требует с него 3 миллиона фунтов стерлингов. Причина - громкие признания Элтона Джона в своей автобиографии «Мы», по мотивам которой был снят байопик «Рокетмен».
Дело в том, что перед разводом супруги заключили соглашение, в котором говорилось, что они оба не могут разглашать подробности своей совместной жизни. Рената уверена - своими признаниями всемирно известный музыкант нарушил договор. Экс-супруга артиста мечтала о тихой жизни, а теперь, после ажиотажа, поднятого публикой после выхода картины, женщине не дают покоя журналисты, желающие получить интервью. Адвокаты Брауэл отметили, что материальная компенсация для экс-супруги артиста не так важна. Все, о чем она мечтает - это защитить от посягательств посторонних свою частную жизнь.
После развода с Ренатой Брауэл Элтон Джон сделал заявление, в котором признался, что скорее является гомосексуалом, чем бисексуалом. Он долгие годы находился в депрессии и страдал от зависимости, пока в 1993 году он познакомился с канадским кинорежиссером Дэвидом Фернишем. В 2010 году пара стала родителями мальчика Захария, а в 2013 году на свет появился Элайджа. Обоих детей родили суррогатные матери. В 2014 году Элтон Джон и Дэвид Ферниш узаконили свои отношения.
Фото: Globallookpress Видео: Youtube
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