Экс-супруга Бена Аффлека прокомментировала слухи о его помолвке с Джей Ло
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Фото: Cinzia Camela/Global Look Press
В прошлом году Бена Аффлека поймали за покупкой помолвочного кольца в Tiffany. К слову, актер был вместе с мамой, что натолкнуло на мысли о серьезных намерениях звезды.
Косвенно помолвка подтвердилась лишь в этом месяце. На безымянном пальце у Джей Ло заметили кольцо с бриллиантом зеленого цвета. Звездная пара пока не комментировала новость о скорой свадьба. Зато бывшая жена Бена Дженнифер Гарнер быстро отреагировала на слухи о помолвке, сообщает «E!».
По словам приближенных к звездной семье, Аффлек давно рассказал о своих планах бывшей жене и детям. «Джен рада за Бена и знает, что Джей Ло в определенном смысле оказала на него положительное влияние», — сообщает источник.
Напомним, что Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер были вместе больше десяти лет и вместе воспитывали троих детей. Их идиллию разрушило пристрастие Бена к спиртному. Актер часто буянил в барах и уходил в загулы. В конечном итоге Гарнер надоело это терпеть.
В отношениях с Лопес Аффлек не злоупотребляет алкоголем. Сейчас он активно готовится к свадьбе. Кстати, бывшая жена на торжество тоже приглашена. По словам друзей семьи, бывшие супруги отлично ладят и поддерживают теплые отношения ради общих детей.
Фото: Global Look Press