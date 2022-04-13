Экс-супруга Бена Аффлека прокомментировала слухи о его помолвке с Джей Ло

По словам приближенных к звездной семье, Аффлек давно рассказал о своих планах бывшей жене и детям. «Джен рада за Бена и знает, что Джей Ло в определенном смысле оказала на него положительное влияние», — сообщает источник.

Напомним, что Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер были вместе больше десяти лет и вместе воспитывали троих детей. Их идиллию разрушило пристрастие Бена к спиртному. Актер часто буянил в барах и уходил в загулы. В конечном итоге Гарнер надоело это терпеть.

В отношениях с Лопес Аффлек не злоупотребляет алкоголем. Сейчас он активно готовится к свадьбе. Кстати, бывшая жена на торжество тоже приглашена. По словам друзей семьи, бывшие супруги отлично ладят и поддерживают теплые отношения ради общих детей.

Фото: Global Look Press