Экс-супруга Армена Джигарханяна сообщила о беременности
Несколько дней назад в Кунцевском районном суде города Москвы была поставлена, казалось бы, точка в браке народного артиста России Армена Джигарханяна и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Суд постановил удовлетворить иск артиста о расторжении брака. Но скандальная история приняла новый поворот.
Как сообщает «Комсомольская правда», следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-супруги Джигарханяна по факту установки прослушки и системы скрытого видеонаблюдения в его рабочем кабинете. Также рассматривается дело о хищении из театра государственных средств в размере 80 миллионов рублей.
Источник сообщил журналистам, что Виталина отказывается приходить на допрос в связи с беременностью. Экс-супруга Джигарханяна ссылается на интересное положение и прописанный врачами покой — никаких нервов и волнений. Она утверждает, что летала в Грузию, чтобы лечь на сохранение беременности. Как отмечает «Комсомольская правда», следователи еще не получили ответ на запрос в клинику, куда обращалась Цымбалюк-Романовская.
Напомним, некоторое время назад стало известно, что 82-летний Армен Джигарханян оказался в больнице после крупной ссоры с 38-летней супругой. Пара зарегистрировала отношения два года назад, а сейчас решение связать свою жизнь с женщиной, которая моложе его почти на 50 лет, знаменитый актер называет «самой большой ошибкой».
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