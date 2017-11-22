Виталина Цымбалюк-Романовская отказывается приходить на допрос, ссылаясь на интересное положение.

Несколько дней назад в Кунцевском районном суде города Москвы была поставлена, казалось бы, точка в браке народного артиста России Армена Джигарханяна и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Суд постановил удовлетворить иск артиста о расторжении брака. Но скандальная история приняла новый поворот.

Как сообщает «Комсомольская правда», следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-супруги Джигарханяна по факту установки прослушки и системы скрытого видеонаблюдения в его рабочем кабинете. Также рассматривается дело о хищении из театра государственных средств в размере 80 миллионов рублей.

Источник сообщил журналистам, что Виталина отказывается приходить на допрос в связи с беременностью. Экс-супруга Джигарханяна ссылается на интересное положение и прописанный врачами покой — никаких нервов и волнений. Она утверждает, что летала в Грузию, чтобы лечь на сохранение беременности. Как отмечает «Комсомольская правда», следователи еще не получили ответ на запрос в клинику, куда обращалась Цымбалюк-Романовская.