Экс-супруга Александра Семчева возмущена его безответственностью: «18 лет — это не 18 дней»

52-летний Александр Семчев дважды состоял в браке. Помимо этого на его счяту ряд громких романов, которые не дошли до свадьбы. Самый скандальный союз актера, пожалуй, был с Татьяной Можиновой. Женщина забеременела, но Семчев не был готов к отцовству. Он настаивал на том, чтобы избранница сделала аборт, но она отказалась. Когда малыш появился на свет, Александр отказался от общения с ним.

«18 лет — это не 18 дней. Ответственность должны нести оба», — заявила экс-избранница звезды в эфире шоу «Секрет на миллион»

Татьяна до сих пор хранит обиду на отца своего ребенка, ведь он публично отверг мальчика, когда тот пытался наладить общение. Лишь спустя пару лет после инцидента на шоу «Пусть говорят» Семчев нашел в себе силы встретиться с сыном.

Артист признается, что жалеет о своем поведении. С наследником Александр поддерживает теплые приятельские отношения. Недавно у сына Семчева родилась дочь. Актер впервые сал дедушкой, чему невероятно рад. Он не допустит повторения былых ошибок в отношениях с внучкой.