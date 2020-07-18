Экс-супруг Водяновой поделился фото подросшего сына: «До первого дня рождения всего неделя»

Джастин Тревор Беркли Портман - британский лорд. По профессии - художник. Аристократ долго не мог найти себе достойную избранницу, но в 1999 на одной из вечеринок в Париже познакомился с российской моделью Натальей Водяновой. Джастин признался, что девушка его просто покорила, и он был готов «бегать за Наташей, как лабрадор». Наталья принимала ухаживания кавалера весьма прохладно, и достаточно продолжительное время думала над предложением руки и сердца, но в конечном итоге Портман всё-таки смог добиться согласия модели. Свадьба была разделена на 2 части. Первая прошла в 2001 году в Лондоне, а вторая годом позднее в Санкт-Петербурге. За время совместной жизни супруги завели троих детей: двоих сыновей Лукаса и Виктора, и дочь Неву. В 2010 году появились слухи о разводе пары. После расставания ни Джастин, ни Наталья не давали комментариев, и только 4 годами позже Портман признался, что брак распался из-за разного образа жизни супругов. Британский лорд поведал, что жена стыдилась его, и даже намекнул на измену Водяновой. Эти проблемы стали причиной пагубной зависимости художника, и он оказался в реабилитационной клинике. После этого Наталья не пожелала больше жить с Джастином. Сама модель после признания бывшего мужа тоже высказалась: по ее словам, она действительно разлюбила супргуа, и их расставание было лишь делом времени. Портман и Водянова имеют равные права в опеке над детьми, поэтому Джастин проводит много времени со своими отпрысками от первого брака. Сегодня британский лорд снова женат: его спутницей стала актриса Морган Снайдер, которая и родила аристократу сына Лео.