Экс-супруг певицы Виктории Дайнеко музыкант Дмитрий Клейман женился во второй раз
Фото: @victoriadaineko.dimakleyman/Instagram
«Привет, жена» – так подписал видео бывший возлюбленный Виктории Дайнеко и отец ее дочери. На видео молодожены едут на заднем сиденье автомобиля, очевидно, на регистрацию брака. Для торжественного дня Дмитрий выбрал классический черный смокинг, дополнив его солнечными очками, а невеста белое платье и розовый пиджак. Для 27-летнего барабанщика этот брак будет вторым.
Напомним, что победительница популярного музыкального проекта «Фабрика Звезд-5» Виктория Дайнеко и музыкант Дмитрий Клейман поженились в 2015 году. Возлюбленные не скрывали отношения и постоянно радовали поклонников личными снимками. Вскоре у супругов родилась дочь. В 2017 году артисты решили официально расторгнуть отношения. Певица не скрывала, что она очень тяжело переживала развод.
Фото и видео: @kleymaan/Instagram, @victoriadaineko.dimakleyman/Instagram, @7days/Instagram, @victoriadaineko/Instagram
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