Экс-супруг певицы Виктории Дайнеко музыкант Дмитрий Клейман женился во второй раз

«Привет, жена» – так подписал видео бывший возлюбленный Виктории Дайнеко и отец ее дочери. На видео молодожены едут на заднем сиденье автомобиля, очевидно, на регистрацию брака. Для торжественного дня Дмитрий выбрал классический черный смокинг, дополнив его солнечными очками, а невеста белое платье и розовый пиджак. Для 27-летнего барабанщика этот брак будет вторым.