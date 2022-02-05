Экс-супруг Меган Фокс Брайан Остин Грин станет отцом в пятый раз

48-летний актер и его девушка, 36-летняя танцовщица Шарна Берджесс, совсем скоро станут родителями. О радостном событии рассказал журнал People.

Для Шарны этот ребенок станет первым, а для Брайана пятым. У многодетного отца уже есть четверо сыновей — 19-летний Кассиус от Ванессы Марсил, а также 7-летний Бодхи, 5-летний Джорни и 9-летний Ноа, которые появились на свет в браке с актрисой Меган Фокс. Звезды состояли в отношениях более 16 лет, а в браке более 10, и расстались в мае 2020 года.

Звезда «Танцев со звездами» Шарна Берджесс и Брайан Остин Грин начали встречаться через пять месяцев после разрыва артистов. О беременности танцовщицы стало известно после того, как пару удалось сфотографировать во время совместного отдыха на Гавайях. На пляжных снимках заметен беременный живот девушки.

Осенью прошлого года пара отметила первую годовщину отношений. Тогда актер признался в своих социальных сетях, что никто и никогда не любил его так, как Шарна.