Ани Лорак и ее экс-супруг нежно поздравили дочь с днем рождения: «Моя бесконечная любовь»

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись больше года назад, но дочь Софию воспитывают вместе.

«Все самые нежные объятия любви, все звезды на небе светят для тебя, моя принцесса София! С днем рождения, моя доченька! Будь счастлива всегда!», — трогательно поздравила дочь Ани Лорак.