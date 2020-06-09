Ани Лорак и ее экс-супруг нежно поздравили дочь с днем рождения: «Моя бесконечная любовь»
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись больше года назад, но дочь Софию воспитывают вместе.
«Все самые нежные объятия любви, все звезды на небе светят для тебя, моя принцесса София! С днем рождения, моя доченька! Будь счастлива всегда!», — трогательно поздравила дочь Ани Лорак.
В день рождения дочки отец нежно поздравил ее с 9-летием и показал редкие фото из домашнего архива. «С днем рождения, моя любовь. 9-летняя девочка становится маленькой леди. Спасибо господу. Будь здорова, счастлива и успешна, моя бесконечная любовь», — написал Мурат в социальной сети (листайте галерею).
«С днем рождения, Софи», «Какие милые фото», «С днем рождения вашу маленькую королеву. Пусть будет счастлива всегда», «С днем рождения! Счастья!», — пожелали в комментариях подписчики Мурата Налчаджиоглу.
Напомним, Ани Лорак подала на развод после 10 лет брака, когда узнала об изменах мужа. Артистка держалась стойко в непростой период, ситуацию в семье не комментировала и не бросалась упреками в адрес неверного супруга.
Фото и видео: Instagram Мурата Налчаджиоглу и Ани Лорак, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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