Экс-супруг 50-летней Памелы Андерсон женится на 31-летней актрисе

Бывший муж и отец двоих сыновей Памелы Андерсон с размахом отметил День святого Валентина. Нестареющий рокер сделал предложение руки и сердца своей девушке и преподнес ей романтичное кольцо. Избранницей Томми Ли стала 31-летняя американская актриса и видеоблогер Бриттани Фурлан. Счастливая невеста показала кольцо у себя в Instagram и сопроводила короткое видео забавной подписью: «Ну что, это определенно лучше шоколадных конфет. Поздоровайтесь с будущей миссис Ли».