Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Экс-супруг 50-летней Памелы Андерсон женится на 31-летней актрисе

1 / 11
Arrows-left
Arrows-right
Reload
55-летний барабанщик американской рок-группы Mötley Crue Томми Ли подарил невесте помолвочное кольцо с бриллиантом в форме сердца.

Бывший муж и отец двоих сыновей Памелы Андерсон с размахом отметил День святого Валентина. Нестареющий рокер сделал предложение руки и сердца своей девушке и преподнес ей романтичное кольцо. Избранницей Томми Ли стала 31-летняя американская актриса и видеоблогер Бриттани Фурлан. Счастливая невеста показала кольцо у себя в Instagram и сопроводила короткое видео забавной подписью: «Ну что, это определенно лучше шоколадных конфет. Поздоровайтесь с будущей миссис Ли».

Well this certainly beats chocolates! Say hello to future Mrs. Lee 🙈💕 #engaged💍

Публикация от brittanyfurlan (@brittanyfurlan)

Для Бриттани Фурлан этот брак станет первым, а для Томми Ли — уже четвертым. В 90-х музыкант стал первым супругом актрисы и модели Памелы Андерсон, от которой у него есть двое сыновей — 21-летний Брэндон и 20-летний Дилан.

Фото: instagram, getty

Обсуждаемое
Мощный торс и блестящие мускулы: дочь Павла Воли показала, как выглядит папа на самом деле
Дмитрий Маликов шокировал дочь неожиданным признанием: «Ты приемная»
«Это наше личное дело»: у Юлии Ковальчук разгорелся конфликт с поклонниками из-за имени дочери
61-летний Ефим Шифрин продемонстрировал мощный торс и стальной пресс
Анфиса Чехова раскрыла главный секрет правильного похудения: «Иначе вес будет возвращаться снова и снова»
«Быть счастливым каждый день»: Елена Маликова ответила на нападки хейтеров
Гороскоп