Экс-супруг 50-летней Памелы Андерсон женится на 31-летней актрисе
55-летний барабанщик американской рок-группы Mötley Crue Томми Ли подарил невесте помолвочное кольцо с бриллиантом в форме сердца.
Бывший муж и отец двоих сыновей Памелы Андерсон с размахом отметил День святого Валентина. Нестареющий рокер сделал предложение руки и сердца своей девушке и преподнес ей романтичное кольцо. Избранницей Томми Ли стала 31-летняя американская актриса и видеоблогер Бриттани Фурлан. Счастливая невеста показала кольцо у себя в Instagram и сопроводила короткое видео забавной подписью: «Ну что, это определенно лучше шоколадных конфет. Поздоровайтесь с будущей миссис Ли».
Для Бриттани Фурлан этот брак станет первым, а для Томми Ли — уже четвертым. В 90-х музыкант стал первым супругом актрисы и модели Памелы Андерсон, от которой у него есть двое сыновей — 21-летний Брэндон и 20-летний Дилан.
Фото: instagram, getty
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