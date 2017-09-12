«Мисс Россия-2006» и экс-солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Котова взорвала Сеть очень откровенным фото.

32-летняя певица обладает безупречной фигурой и не упускает возможности продемонстрировать ее с помощью самых смелых нарядов. Так, накануне Котова опубликовала в своем блоге фото, на котором предстала в сером лифе и без трусов, прикрыв интимное место простыней.

«День питается звуками и солнечным светом, а ночь - водой и чужими секретами. Лора Белоиван. Не скучной ночи нам всем», — подписала кадр она.

Реакция пользователей Сети не заставила себя ждать. Поклонники осыпали Татьяну комплиментами, отметив ее безупречную фигуру и роскошные формы: «Шикарная», «Самая красивая в мире, моя солнечная Танюша», «Вы идеальная, у меня слов нет, чтобы описать чашу красоту», «Обворожительна», «Идеальная фигура!»

К слову, как ранее рассказывала Котова, поддерживать фигуру в тонусе ей помогают постоянная физическая нагрузка, правильное питание и здоровый сон. Певица ходит в спортзал два раза в неделю, танцует, а также нашла правильный баланс здорового рациона.