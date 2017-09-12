Экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова взбудоражила Сеть эротическим снимком без трусов
32-летняя певица обладает безупречной фигурой и не упускает возможности продемонстрировать ее с помощью самых смелых нарядов. Так, накануне Котова опубликовала в своем блоге фото, на котором предстала в сером лифе и без трусов, прикрыв интимное место простыней.
«День питается звуками и солнечным светом, а ночь - водой и чужими секретами. Лора Белоиван. Не скучной ночи нам всем», — подписала кадр она.
Реакция пользователей Сети не заставила себя ждать. Поклонники осыпали Татьяну комплиментами, отметив ее безупречную фигуру и роскошные формы: «Шикарная», «Самая красивая в мире, моя солнечная Танюша», «Вы идеальная, у меня слов нет, чтобы описать чашу красоту», «Обворожительна», «Идеальная фигура!»
К слову, как ранее рассказывала Котова, поддерживать фигуру в тонусе ей помогают постоянная физическая нагрузка, правильное питание и здоровый сон. Певица ходит в спортзал два раза в неделю, танцует, а также нашла правильный баланс здорового рациона.
«Например, после 15:00 лучше не есть сырые овощи и фрукты, а вечером можно приготовить рыбу на пару. Я не сладкоежка, поэтому могу обходиться без шоколада или десертов, но до 13:00, считаю, можно позволять себе сладкое или мучное», — рассказывала она.
Фото: instagram