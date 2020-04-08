Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова показала редкое фото с подросшими детьми: «Как будто их сестра»
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram
Певица собрала немало комплиментов по поводу того, что молодо выглядит на фоне дочери и сына.
Экс-солистка популярного дуэта «Тату» Юлия Волкова опубликовала в Instagram редкое фото с детьми. Поклонники певицы отметили, что Юлия выглядит как сестра 15-летней дочери Виктории и 12-летнего сына Самира.
«Моя жизнь, моя любовь, моя душа», — нежно подписала она фотографию.
«Юля, ты как будто их сестра», «Милые», «Красивая семья», «Милашки», — отметились поклонники в комментариях.
Напомним, что дочь Юля родила в 19-летнем возрасте от Павла Сидорова, а сын появился на свет, когда Волкова состояла в отношениях с миллионером Парвизом Ясиновым. Ради него она приняла ислам, но годы спустя вернулась в христианство.
Фото и видео: Instagram
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