Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова показала редкое фото с подросшими детьми: «Как будто их сестра»

«Юля, ты как будто их сестра», «Милые», «Красивая семья», «Милашки», — отметились поклонники в комментариях.

Напомним, что дочь Юля родила в 19-летнем возрасте от Павла Сидорова, а сын появился на свет, когда Волкова состояла в отношениях с миллионером Парвизом Ясиновым. Ради него она приняла ислам, но годы спустя вернулась в христианство.