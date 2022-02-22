Экс-солистка «Ночных снайперов» Светлана Сурганова экстренно госпитализирована
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Фото: instagram/ surganova_official
Директор артистки Елена Жукова сообщила «Пятому каналу» о том, что у Сургановой проблемы со здоровьем. 21 февраля перед одним из концертов она резко почувствовала себя плохо. В связи с этим ее срочно доставили в больницу. Что конкретно произошло и какой диагноз поставили врачи, не сообщается.
По словам приближенных к артистке, ее состояние стабилизировалось. Сейчас ей намного лучше. Концерт в Нижнем Новгороде и Казани отменили, но заверили, что билеты будут действительны и певица обязательно выступит позже. Новые даты мероприятий будут озвучены позже. «Со Светланой все в порядке, она поправляется», — уверяет директор Сургановой.
Напомним, что до 2002 года Светлана Сурганова состояла в группе «Ночные снайперы». На данный момент она является лидером объединения «Сурганова и оркестр».
В конце 90-х появилась информация, что у артистки диагностировали онкологию. В тот период она пропала из поля зрения фанатов, не появлялась на светских мероприятиях, отказалась от выступлений и не выпускала новую музыку.
Фото и видео: Instagram