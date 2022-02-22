passion.ru
1 мин.

Экс-солистка «Ночных снайперов» Светлана Сурганова экстренно госпитализирована

Певица была доставлена в больницу в Нижнем Новгороде, где у нее был запланировал концерт. Мероприятие не состоялось, а ближайшие концерты перенесены на поздние даты. Об этом сообщил ее директор.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Светлана Сурганова играет на скрипке

Фото: instagram/ surganova_official

Директор артистки Елена Жукова сообщила «Пятому каналу» о том, что у Сургановой проблемы со здоровьем. 21 февраля перед одним из концертов она резко почувствовала себя плохо. В связи с этим ее срочно доставили в больницу. Что конкретно произошло и какой диагноз поставили врачи, не сообщается.

По словам приближенных к артистке, ее состояние стабилизировалось. Сейчас ей намного лучше. Концерт в Нижнем Новгороде и Казани отменили, но заверили, что билеты будут действительны и певица обязательно выступит позже. Новые даты мероприятий будут озвучены позже. «Со Светланой все в порядке, она поправляется», — уверяет директор Сургановой.

Напомним, что до 2002 года Светлана Сурганова состояла в группе «Ночные снайперы». На данный момент она является лидером объединения «Сурганова и оркестр».

В конце 90-х появилась информация, что у артистки диагностировали онкологию. В тот период она пропала из поля зрения фанатов, не появлялась на светских мероприятиях, отказалась от выступлений и не выпускала новую музыку.

Фото и видео: Instagram

Новости партнеров
О чем говорят