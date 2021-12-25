Экс-солистка «Ленинграда» впервые рассказала о возлюбленном: «Сорвала джек-пот»

Алиса познакомилась с будущим супругом в общей компании и это была любовь с первого взгляда. Жених певицы работает IT-специалистом-финансистом и хорошо разбирается в музыке. Пара быстро нашла общий язык и стала встречаться.

Новый возлюбленный сделал ей предложение в поездке в Нью-Йорк, где они приобрели помолвочное кольцо Tiffany Harmony в легендарном магазине марки на Пятой авеню.

После ухода Алисы из группы «Ленинград», солисткой которой она была на протяжении нескольких лет, певица не общается с Сергеем Шнуровым, и не следит за его жизнью. Коллеги расстались со скандалом, поэтому Вокс до сих пор таит обиду на своего бывшего наставника. «Мне лично хватило его изменений на дистанции последних 6ти месяцев моей работы в Ленинграде. Я как всегда опередила время, заметила необратимый процесс на стадии его зарождения и сделала ноги до того, как это стало проблемой, но и то — задержалась. Уйди я на полгода раньше — такой травли могло бы и не быть», — вспоминает Алиса.

Артистка также отмечает, что в 2021 году Шнуров утратил свою актуальность и вряд ли может похвастаться интересными проектами. «К сожалению, меня не покидает ощущение, что в нем погасла какая-то волшебная лампочка, которая подсвечивала ему гениальные идеи».